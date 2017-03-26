讓受助成為資助 捐百元造百座廚房
不捨社會底層尚有人3餐不繼或是一時失意，生活陷入困頓，慈善團體發起1人100元打造「愛心廚房」活動，希望弱勢者溫飽有重生的機會。
正德慈善基金會今天在高雄市鳳山成立正德高雄總院開設首家高雄市愛心廚房，數十名愛心媽媽在數坪大的空間煮飯菜，還有打菜區，每天供應午晚餐熱食約百份，要讓弱勢者感受到社會的溫暖。
代理執行長林昱丞指出，正德已有6座愛心廚房，預計在5年內打造108座愛心廚房，每天按時供應午晚餐熱食，讓街友或是弱勢者有取食的地方。
他說，調查顯示高雄市鳳山、三民及楠梓區有待資助的弱勢族群，取餐者無須提供身分證明或是財產證明，只要有需要者就能取餐。正德希望將有限的資源提供給最需要的人，讓一時失意者有重生的勇氣與機會，來日成為他人的資助者。
正德同時發起1人新台幣100元打造愛心廚房活動，做為承租及活化空間、備料供餐的資金。
高市府社會局說，市府兩處街友中心、定點外展區送餐，另有行德宮街友關懷協會、恩友教會、人安基金會及多位民代服務處都提供弱勢者取餐服務，盼弱勢者免於挨餓。1060326
(中央社)
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