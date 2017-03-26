新住民登108層劍梯 當爬家鄉椰子樹
宗教不分國界！38歲印尼籍新住民陳宜璟，25歲來台後，13年來篤信台灣道教，3年前為幫家人祈福，首次到花蓮通過33米劍梯成為「大法師」，今年不畏風雨再度挑戰登頂成功，晉升為中階「高功大法師」，強調過程完全不會害怕，像在爬故鄉「椰子樹！」
來自全台各地的法師，今早在吉安北天宮攀登108層劍梯法會，共有7名道士挑戰攀登，由目標晉升最高「五靈大法師」頭銜的劉景瑞擔任「開路先鋒官」，他因腳傷難以步行，仍赤腳緩步攀登11樓高天梯，祈求蒼天暫停風雨，為接續登梯的6名道士開路。
來自印尼的陳宜璟，嫁來台灣後開始接觸道教活動，有空時便到新竹湖口玉天宮擔任義工，3年前順利通過大法師考驗，為了再增強法力替民眾「消業障」，今年她再度挑戰晉升「高功大法師」，因是新住民身分，受到現場許多信眾關注與祝福打氣。
她揹負重達30公斤的符籙、法器，赤著雙腳踩過淨水及鹽巴，表情肅穆，步伐平穩踩在鋒利的鐵劍上，緊張場面讓台下觀眾直捏冷汗！陳宜璟一路直登高達33公尺的塔樓頂並擲出「聖杯」，得到玄天上帝認證，順利完成晉升科儀。
陳宜璟笑說，登梯時並沒有想太多，只告訴自己要努力往上爬，就像在爬椰子樹一樣。她指出，印尼道教並無登劍梯儀式，因受神明感召從此踏上道門這條路，如願成為法師後，近年更努力修行，希望能考取晉階更高的法師資格，幫助信眾消災解厄，
(中時)
關鍵字：劍梯
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