朝元宮與慈明宮辦喜事 媽祖結親共傳香火

拜媽祖一條心，海內外都同心！台中梧棲朝元宮與高雄獅甲慈明宮締結姊妹情誼，於今日良辰吉時舉辦難得一見的宮廟「結親」典禮，朝元宮主委、也是台中市議員尤碧鈴表示，司儀於儀式進行前，才剛說「典禮開始」，就降下細雨，代表媽祖深受感動，普降甘霖庇佑信眾。

結親典禮上午於朝元宮舉行，台中市副市長林依瑩、高雄吉貝武聖殿董事長莊金福分別擔任媒人及見證人，湄洲祖廟天后宮特別組團來台致贈賀禮，還有前台中縣長黃仲生、市議員王立任、顏莉敏、張滄沂及海內外友宮也到場參與「結親」盛會。

雙方分由朝元宮主委尤碧鈴、慈明宮主委黃土城代表，於媽祖神前跪讀疏文，經簽署證書、互贈紀念品、交換媽祖神尊等程序，完成結親儀式。尤碧鈴特別感謝慈明宮共傳香火，並盼互換神尊，分在中台灣、南台灣供奉護佑信眾。

慈明宮主委黃土城表示，兩廟結親緣於2年前，當時朝元宮二媽副駕赴高雄吉貝武聖殿讚境，路遇慈明宮聖母降乩指稱「慈明宮大媽13年前返天庭述職，再降靈擔任朝元宮二媽」，因而得知兩宮關係匪淺。

信徒深信「慈明宮大媽調任朝元宮二媽」的傳奇故事，期能延續昔「大媽」恩澤護佑綿世，經兩廟管理委員會同意，決定籌辦結親締事宜，增進親善互訪，共同弘揚媽祖信仰。

「媽祖信仰是社會安定的力量！」林依瑩盛讚朝元宮於梧棲開基，保佑信眾300多年，近年響應「一爐一香」為環保典範；今與高雄友宮結親，距離雖遠但意義重大，期盼媽祖神恩賜福兩地，透過慶典交流，促進地方繁榮。

(中時)