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目前積雪約0.8公分。（中央氣象局提供）

玉山北峰氣象站現況。（中央氣象局提供）

玉山飄下三月雪 積雪0.8公分

受到大陸冷氣團影響，台灣第一高峰玉山，今天下午2點05分飄下三月雪，目前仍斷斷續續飄雪中，北峰氣象站前方地面，累積厚度約0.8公分。中央氣象局表示，到晚間仍隨時有降雪機會。三月雪情況並不特別稀罕，如果低溫加上水氣條件適當，四月雪也可能發生。

玉山群峰今天氣溫介於攝氏1.3度至零下0.1度之間徘徊，整天下毛毛雨，至下午3點30分，雨量累積約12.5毫米，有霧、能見度約100公尺。下午2點05分出現雨夾雪，隨後斷斷續續，下午3點多，累積約0.8公分。

想攀登玉山必需提早一個月提出申請，因總量管制僧多粥少，申請後還需抽籤，中籤率約1/4至1/40（假日數千人抽90多個名額），今天抽中後，4月下旬上山時，也已經沒雪了。因此，玉山下雪僅是象徵意義，遊客無緣親近。

(中時)