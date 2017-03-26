玉山飄下三月雪 積雪0.8公分
受到大陸冷氣團影響，台灣第一高峰玉山，今天下午2點05分飄下三月雪，目前仍斷斷續續飄雪中，北峰氣象站前方地面，累積厚度約0.8公分。中央氣象局表示，到晚間仍隨時有降雪機會。三月雪情況並不特別稀罕，如果低溫加上水氣條件適當，四月雪也可能發生。
玉山群峰今天氣溫介於攝氏1.3度至零下0.1度之間徘徊，整天下毛毛雨，至下午3點30分，雨量累積約12.5毫米，有霧、能見度約100公尺。下午2點05分出現雨夾雪，隨後斷斷續續，下午3點多，累積約0.8公分。
想攀登玉山必需提早一個月提出申請，因總量管制僧多粥少，申請後還需抽籤，中籤率約1/4至1/40（假日數千人抽90多個名額），今天抽中後，4月下旬上山時，也已經沒雪了。因此，玉山下雪僅是象徵意義，遊客無緣親近。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。