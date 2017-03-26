咘咘公園大跳鋼管舞 賈靜雯：爸爸又要崩潰了

咘咘在公園跳「鋼管舞」逗趣模樣，讓網友笑到噴飯。(圖/賈靜雯臉書)

賈靜雯日前迎接三女兒「BoBo」出世，一家四口幸福洋溢，不過由於正在坐月子，許多時間都由修杰楷親自照顧咘咘，父女更在公園玩耍獨享天倫樂，此舉讓賈靜雯頗為吃味，便在臉書公布咘咘「獨家照」，讓網友驚呼「爸爸又要崩潰了」。

賈靜雯與修杰楷日前喜迎女兒「BoBo」出世。(圖/本報系資料照)

賈靜雯在臉書吃味寫道，「好啊好啊～趁我不能出門就帶著咘咘到處趴趴走」，接著立刻大曝有咘咘私藏照，就連修杰楷至今都不曾看過，照片中咘咘雙手緊握柱子，接著把自己左腳高舉在半空中，姿勢宛如在跳鋼管舞一般，逗趣模樣讓網友笑到噴飯，不過卻讓賈靜雯擔憂「爸爸看到可能又要崩潰」，對此網友則補槍「以後還有BoBo等著讓老爸崩潰」。

(中時電子報)