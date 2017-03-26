環遊世界學歸零 她花80萬玩一年

環遊世界不難，李玉文花一年時間和新台幣80萬元，遊覽30多個國家。不怕回國後人生「歸零」，李玉文說，生活只要能過下去就好，但心不受拘束的自由更無價。

李玉文原是銀行主管，也曾到中國大陸協助當地銀行人才培訓，每天都在金錢流中穿梭，手邊也累積了一些財富，心裡卻有一股想要出走的慾望。

「想要環遊世界的最初目的是放空」，李玉文說，一般人很難做到歸零，會害怕失去工作、失去未來，但「我不害怕失去，想要歸零的時候，連身上的錢也不怕花光」。

李玉文把環遊世界當成鍛鍊心性的工具，她留下一部份的積蓄當作旅行回來後的生活所需，其他都大膽投入為期1年的旅程，總共花了新台幣80萬元，走訪30幾個國家，足跡遍及亞、歐、美洲。

「出發前一定要先訂好計畫」，李玉文表示，有計畫可以先訂好飯店、交通票券、預約當地一日遊等，不會到了當地才突然找不到住宿或行程出亂子。如果用可以更改預定的網站訂房，就算臨時變動計畫，也有彈性調整。

李玉文在西元2016年3月中決定環遊世界，花1個月訂機票、規劃住宿和旅程，4月中就出發。

想像一個人的旅行，在不熟悉的街道找路，迎面而來都是陌生的臉孔，充滿不確定性且獨身一人也可能遭遇危險。不過，李玉文說，一個人旅行更可以專注地觀察，張開身上所有的毛細孔感受環境的一切，也讓旅行增添更多的難忘的回憶。

旅程到冰島時，李玉文在車上看到路旁有人在潛水，一查才發現那是全世界知名潛點─分隔歐洲與美洲大陸間的裂縫「冰島銀湖」。正巧她有潛水執照，就報名潛水。

銀湖水溫約僅攝氏0度，李玉文潛水時被一片清澈、冰涼的藍包圍，這裡的海少有生物，加上冰川水受岩層過濾，水質純淨，她忍不住嚐了一口，「喝下去的感覺很辣」。

在冰島還發生另一件讓李玉文終身難忘的事。她投宿青年旅館，當天洗完澡時想吹頭髮，但青旅僅有一支吹風機。她急著想吹乾，就逐一去敲其他房門，想找吹風機下落。

此舉卻讓李玉文被「報警處理」，還遭上銬，因為她「打擾其他住客隱私」。最後警方考量她不懂當地民情，放她一馬，但拒絕讓她續住，李玉文只好半夜找住所，所幸另一間青旅讓她留宿沙發，才免於流落街頭。

李玉文在義大利米蘭也曾遇過小偷，直接偷走整個行李箱，「當時只是轉身去買個咖啡，回來行李箱就丟了」；在歐洲地鐵上也曾遇過偷拍、跟蹤狂。不過，她說，旅行中的小插曲，不管酸甜苦辣，都是值得珍藏的寶藏。

學過繪畫的李玉文，在旅途中不僅準備錄影機、照相機，隨時拍攝、口述記錄發生的大小事，她也用畫筆描繪，在一筆一畫間，不只景色重現，也讓隨旅行而來的感動和成就感更加深印象。

「環遊世界不是一個壯舉，就只是一個清單」，李玉文說，只要條件滿足、有一段空閒時間、有錢，就去執行計畫，「就可以把清單劃掉」，沒有想像中這麼難，就算是每年去一、兩個國家，慢慢把整個世界清單劃掉，也非常好。

李玉文說，很多人擔心遠遊，回國找不到工作、要花很多錢，但反觀從小就到處旅行的外國人，他們可以到國外去打工、端盤子，也很享受人生，「不受束縛、沒有包袱的人生觀」最是珍貴。1060326

(中央社)