餐廳服務費 陳宜民修法納入工資

中國國民黨立委陳宜民今天表示，將提案修正勞基法，明訂勞工的「工資」應包括服務費、清潔費，讓服務費、清潔費實質回饋在勞工身上。

陳宜民下午受訪表示，國內部分餐飲業者會向顧客加收5%至10%的服務費，多數雇主沒有將服務費收入直接分發給員工，反倒進入自己口袋，讓服務費成為店家變相加價的手段，他將提案修正「勞基法」，明定勞工「工資」應包含服務費、清潔費，希望讓辛苦服務顧客的勞工，獲得應有報酬。

陳宜民在提案說明中表示，台灣目前餐廳相關從業人員約有80萬人，部分店家銷售商品、提供餐飲服務時，會加收5%至10%不等的服務費，但雇主卻從未將服務費給予工作人員分成。

陳宜民說，勞基法規定，工資是勞工因工作獲得的報酬，由雇主發給；顧客「自願性」給予的小費，不屬於工資範圍，但店家以固定比例，向顧客強制收取的服務費，則應定義為「工資」。

他說，部分餐廳或KTV業者，甚至會巧立名目收取「清潔費」，這項額外收入，同樣沒有發給員工，因此這次修法也將清潔費納入工資一環。

陳宜民表示，如果勞工服務特別好，顧客給「小費」，沒有人禁止，只是目前店家提供服務收取5%至10%服務費，希望透過修法能夠實質回饋到勞工身上，修法案已完成連署，希望周二（28日）程序委員會能夠列入議程。1060326

(中央社)