示威前夕 白俄羅斯大舉逮捕異議人士

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在白俄羅斯總統魯卡申科（Alexander Lukashenko）敵手舉行示威前夕，有關當局今天突襲1知名人權團體辦公處所，逮捕包含外籍人權工作者等數十人。

警方同時在街上逮捕數十人，並抓了當時正從波蘭返國的反對陣營領袖涅克里耶夫（Vladimir Nekliayev），他們在邊界將他帶下火車，並把他關進拘留所。

法新社特派員觀察，許多現身參加當地時間下午2時示威集會的人都被鎮暴警察抓起來關到廂型車內，包含多名記者，有些人還遭到毆打。

非政府組織「維斯納」（Viasna）一直追蹤逮捕狀況並在近幾週於白俄羅斯各地舉行抗議集會，他們表示，鎮暴警察破門而入，「要大家趴到地上並要他們待在那裡。」

維斯納的網站說明：「共有57人遭到逮捕，包含外國觀察家。」

維斯納總監貝利亞茨基（Ales Beliatski）後來告訴法新社，今天有約1000人遭到逮捕。

近幾週來，已有成千上萬的人走上街頭，針對政府向1年內工作少於6個月的「揩油者」或「白吃白喝者」課徵新稅表達不滿。目前白俄羅斯飽受經濟衰退所苦，示威人士蜂擁而出讓政府心生警惕。

當局昨晚通知示威活動策劃單位，今天的集會將被認定為非法，今天明斯克即部署眾多警用裝甲車、強力水柱，員警們更配置自動步槍。

歐盟執委會已呼籲有關當局「立即釋放」所有遭到逮捕的示威人士。（譯者：中央社許湘欣）1060326

(中央社)