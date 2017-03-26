富邦蔡承儒觀戰必勝 球迷封幸運星

富邦金控進入職棒圈頭1年，背後最大推手是金控董事長蔡明興之子、富邦育樂總經理蔡承儒，不但一肩擔起領隊，還有一個紀錄在延續中，就是每場看球必勝。

富邦金去年在球季末敲定接手義大犀牛後，戰績即有起色，一路拉尾盤至拿下下半季總冠軍，不過在與中信兄弟的總冠軍戰中，前2場卻吃下連敗，球迷一度悲觀認為，被橫掃的陰影重現。

不過蔡承儒自第3戰起到球場邊幫球員加油後，義大犀牛宛如神助，接連拿下4連勝，並奪下去年總冠軍，其中，蔡承儒在第3、4、6場都在場邊觀戰，和球員共同分享拿下總冠軍的喜悅。

富邦悍將昨天隊史首戰，蔡承儒自然也不能缺席，球員也有突出表現，不但先發投手黃亦志7局僅失1分，林威廷更轟出開幕戰滿貫全壘打，一舉拉開與中信兄弟的差距，也讓第1場「金控大戰」出現壓倒性的轉捩點。

統計蔡承儒至今親臨觀戰的4場比賽，戰績4勝0敗，蔡承儒在球迷中的地位，不僅僅是領隊，更進一步成為「幸運星」，這股強運「還在延續中」。1060326

(中央社)