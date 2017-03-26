又被泰國拒訪 呂秀蓮籲外交部硬起來

今天傳出有泰國台商邀前副總統呂秀蓮到訪，但泰國不發簽證。呂秀蓮今天說，「外交部要硬起來」，總統蔡英文一方面在喊新南向，一方面要先確保國人可以在全世界各國家旅行。

呂秀蓮去年5月原定赴泰國參加「伊斯坦堡高峰會」，但泰國外交部卻說無法自行決定她的簽證申請，須呈報泰國內閣同意，因此「暫緩核發簽證」。

今天傳出，呂秀蓮再度遭泰國拒訪。呂秀蓮今天出席汪笨湖追思紀念會，媒體追問她，是否有泰國台商邀請她訪泰，但她簽證有問題？

呂秀蓮說，世界各地傑出台商台僑很多，他們非常希望國內一些人士有機會與他們交流，「我大部份的國家都可以去，很遺憾的是泰國」，去年有國際會議邀請她去，泰國拖到最後一天才說來不及此案，去年因為她也很忙，就不計較，後來泰國告訴她說，下次一定會歡迎，沒想到這次時間到了，又說這次不方便、下次再來。

呂秀蓮指出，全世界很多國家她都可以去，她到南美洲被用國賓之禮接待，「愈接近中國的國家，愈害怕北京，對我們是愈不利」，她要提醒政府，「喊著新南向政策，一定先要做好這件事情」。

她說，泰國也講不出理由，為何不讓她去，「他們說『妳也知道嘛！北京！』，但是，如果凡事都用北京，泰國難道是北京的一部分嗎？我不接受這個理由！我希望他們給我一個正當的理由」。

呂秀蓮也說，重點是外交部要硬起來，「蔡總統一方面在喊新南向，一方面就要先確保我們可以在全世界各個國家旅行」，不能旅行的話，怎麼去投資？「如果對我都不尊重的話，我相信很多人也去不了，去了也不安全」，應該把這個當成新南向政策第一個要解決的問題，確保國人同胞，到世界上任何一個國家都可以受到歡迎。

呂秀蓮也說，「我還是要去」，希望外交人員不要輕易放棄，合理的權益，一定要替國人爭取到。她說，去年去澳洲，基層人員也說不讓她去，後來她展現實力，後來澳洲的外交部長就讓她去，「我們不要隨便就放棄，外交部要把它當成很重要事情」，過去太隨意就放棄，以至於積非成是，捍衛國家的主權，大家都要努力。

呂秀蓮說，「我沒有放棄，外交部要幫我交涉」，總統已經派任前國安局長楊國強為駐泰國大使，希望新的代表把這件事完成。1060326

(中央社)