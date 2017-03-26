高中生非洲借雞助脫貧 盼比爾蓋茲合作

「給他魚吃，不如教他釣魚」，華僑高中學生發起非洲養雞計畫，借雞給貧戶飼養，讓他們有經濟來源，未來還想和比爾蓋茲基金會共同合作。

金車文教基金會今天舉行「愛讓世界轉動，兒少公益行動」頒獎典禮，表揚24組優秀團隊。

新北市華僑高中學生梁容爾和黃沐庭等人發起非洲養雞計畫，以「貸款」的概念，借雞隻給非洲貧戶，讓貧戶獲穩定收入後再還雞隻，未來也打算接洽比爾蓋茲基金會，共同合作雞隻捐助計畫。

梁容爾表示，之前參加舊鞋救命的計畫，前往非洲肯亞協助發放物資，在回台灣前，當地居民送一隻公雞要讓她們烤來吃，但因為和公雞玩耍產生感情，因此決定把雞留下來，還給貧戶錢去買母雞，把雞交給貧戶飼養，但後來公雞不幸被貓吃掉，只好改成買小雞。

回台灣後，梁容爾也忘了這件事，後來留在當地的伙伴卻傳了照片，讓她們看到貧戶透過「雞生蛋、蛋生雞」，讓家庭擁有穩定的經濟來源，也讓她發現透過這些雞隻有機會改變貧戶的生活。

梁容爾因此找了好友黃沐庭等人一起發起非洲養雞計畫，希望用借貸的觀念，購買1公雞和4母雞借給貧戶飼養，等貧戶經濟狀況穩定後，再將雞隻還給她們，團隊也設計新台幣60萬元的目標，希望幫助600戶貧戶，並成功募款達成目標。

但今年到肯亞瞭解當地狀況後，卻發現有一些問題。黃沐庭表示，雖然雞隻會自己找東西吃，但常常一不小心就跑到鄰居的肚子裡，讓她們決定調整計畫，配合當地「部落群居」的概念，借貸對象由原本的貧戶擴大為學校或村莊，集體共同飼養，收益再由大家平均分配。

梁容爾表示，目前還在試驗階段，已接觸部分學校和村莊，如果試行效果好，就可以大規模推動，未來也打算接洽同樣有養雞計畫的比爾蓋茲基金會，而比爾蓋茲基金會主要接洽對象是政府，她們則是和民間合作，希望雙方能有機會合作。1060326

(中央社)