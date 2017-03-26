柯文哲訪大馬 拚觀光分享智慧城市

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台北市長柯文哲今天出訪馬來西亞，將拜會Cyber JAYA管理局及數位發展局，同時和雪蘭莪州針對交通、創新創業及智慧城市等3大議題簽署合作備忘錄。

台北市希望分享台北市發展智慧城市、YouBike服務系統經驗，作為推動共享經濟的開端，為台北市的經濟發展輸入新能量。

台北市政府發言人劉奕霆表示，柯文哲這次造訪大馬、泰國及印度，促進城市交流，拓展觀光市場，深入探訪東南亞地區的產業發展。

劉奕霆指出，台北市將在吉隆坡舉辦「臺北觀光之夜」，推展台北觀光特色、美食伴手禮、創意體驗及台北觀光景點。

另外，這次也會舉辦兩場「Fun Taipei臺北旅遊發布會」，並和中華航空合作旅遊產品，舉行名人分享、世大運行銷活動，以及由世大運親善大使熊讚熱情邀請馬來西亞、泰國、印度的旅客赴台北旅遊。

柯文哲上午啟程前往馬來西亞、泰國、印度進行市政考察，推動穆斯林、泰國和印度來台休閒旅遊觀光市場，同時宣傳2017台北世大運。

這次隨同出訪人員包括副市長林欽榮、觀光傳播局長簡余晏、產業發展局長林崇傑、社會局長許立民、文化局長鍾永豐、資訊局長李維斌。台北市議員王威中、徐世勳與應曉薇等人，另外，經貿訪問代表團也有10多名產業界人士參與。1060326

(中央社)