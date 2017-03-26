不怕惹怒小S？蔡康永稱讚林志玲好過她

蔡康永和小S、林志玲感情都很好。(圖／本報系資料照)

蔡康永在大陸網路節目《奇葩說》擔任固定嘉賓，近日在北京舉行第四季開播發布會，透露豪華來賓名單，包括趙又廷、林志玲、徐靜蕾、蘇有朋等，被問到林志玲和小S誰表現得好，蔡康永讚林志玲更適合。

小S曾在《奇葩說》第二季合體蔡康永，兩人一搭一唱，不過因主持人馬東一句玩笑話，將她評為僅次於林志玲，娛樂圈第二漂亮的女藝人，讓她當場摔筆拍桌，做勢生氣走人，馬東也犀利提起「家暴事件」及辛辣話題「性飢渴」，笑料百出。

而林志玲第四季也將在《奇葩說》擔任嘉賓，蔡康永被問到誰表現好？「她門兩個人在場中的表現，相信馬老師應該對志玲的表現大為讚賞，她又開朗又有觀點，而且很關切每一個選手的處境，這點很難得，小S則是把馬東鬧到心神大亂，以他的狀態，應該是志玲比較適合」，搞笑表示林志玲比小S好。

(中時電子報)