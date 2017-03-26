蔡正元：徐巧芯再提中影 有人會下地獄
馬辦發言人徐巧芯今（26）日批蔡正元砲口又向內，稱蔡正元涉及買賣中影及淘空弊案，被判刑定讞。蔡正元隨即在臉書向「徐小妹」喊話，「蔡正元沒有被判刑確定，再提一次中影，有人就會下地獄」
國民黨政策會執行長蔡正元今（26）日早上在臉書槓上前總統馬英九，指責馬任內拿華視丶公視毫無辦法，內無能臣，外無戰將，對台獨不沾鍋又不敢踫。
徐巧芯則呼籲，蔡正元已多次對馬前總統進行人身攻擊，至今仍不知自我反省，擔任黨職前後期間，蔡正元涉及買賣黨產中影公司及淘空弊案，被判刑定讞，傷害黨的形象至鉅，此次的胡亂批評更是不可理喻。
蔡正元則在臉書向「徐小妹」說，「有人賣黨產，收不到錢，靠蔡正元才解除危機，妳要不要知道詳情？」
蔡正元強調，他沒有被判刑確定，並敬告徐巧芯，「妳再提一次中影，有人就會下地獄」！
(中時電子報)
文章來源：蔡正元臉書
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