健保改革受挫 網友惡搞萊恩聽歌療傷
美國聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）在健保改革立法挑戰嘗到失敗苦果後不久，又慘遭美國超級天團蟑螂老爹（Papa Roach）奚落。
法新社報導，共和黨昨天在表決前，決定撤回用來取代歐記健保（Obamacare）的新版健保法案，萊恩的努力終究功虧一簣，川普施政再遇重挫。
消息曝光後，1名推特用戶在推文中惡搞說，「他帶著受挫的心情離開白宮會議時，放起了音樂」；萊恩曾公開表示自己熱愛1990年代「新金屬」（Nu metal）音樂風格。
推文說：「不久後，當他座車駛離時，車裡隱約傳出蟑螂老爹唱著『Last Resort』的歌聲。」
這則假新聞很快地在推特掀起風潮，這個金屬樂團也加入嘲諷萊恩的行列。
蟑螂老爹推文說：「當我們感覺受挫時，我們都聽萊恩（的歌）。」
蟑螂老爹還上傳1張照片，內容是美國「時代雜誌」（TIME）2012年拍攝萊恩舉重時，戴著耳機聽音樂的模樣，推文寫著#蟑螂門，意味蟑螂老爹可能明白那是1則諷刺味道濃厚的假新聞。（譯者：中央社劉文瑜）1060326
(中央社)
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