侯怡君為人妖失言道歉 學習放下內心痛
藝人侯怡君今天為日前受訪失言「人妖就是人妖」道歉，但對於和利菁衝突，觸及多年來積壓內心的傷痛，則數度哽咽落淚說，會學習盡量的放下，但「那個痛真的很痛」。
侯怡君日前捲入利菁、羅霈穎的紅鞋咒怨中，在新戲「媽媽不見了」首映會，受訪時脫口而出「人妖就是人妖」而槓上利菁，引發網友一陣撻伐。候怡君後來在臉書回覆時爆出「我才是被傷害至深過的人！」吐露10多年前曾在節目中遭利菁羞辱「兩女共事一夫」，造成這些年來的內心傷痛。
侯怡君今天出席在淡水潤福中高齡住宅舉行的民視金鐘幸福好戲「媽媽不見了」口碑場，特地為「人妖說」失言誠心道歉，她說向來關心跨性別議題、支持多元成家，「因為我不當用詞，不小心傷害了跨性別的人，我真的無心的，不是故意的，那不是我的初衷！」
侯怡君說，最討厭霸凌者，「可是我卻變成那個我最討厭的人，所以這是我自己該檢討的」，講到最後，侯怡君落淚表示內疚，也向民視「媽媽不見了」劇組、導演鄭文堂、演員等道歉，因為她導致模糊焦點，希望不要因為個人的錯誤模糊這部戲。1060326
(中央社)
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