廣州熱力發電廠工安釀9死 安監局調查原因

廣州市從化新聞網絡管理中心官微消息指出，25日上午8時許，位於廣州從化鰲頭潭口在建廣州第七熱力發電廠發生作業平台坍塌事故。經全力組織施救，事故目前已造成9人死亡、2人受傷。涉事相關人員已控制。

人民網報導，事故發生後，廣州市、從化區領導立即趕赴現場組織救援及善後處置工作。目前事故原因在進一步調查中。

《新京報》報導，死傷者的工友同伴說，當天早上不是他們輪崗，他們因此倖免於難。一個工友介表示，死者都是一個宿舍的，其中有3個江蘇徐州人、6個四川人。

工友透露，當天早晨上工時，工人們原本要搭建垃圾池的雨棚。按照往日習慣，他們先戴上安全帽，來到木質平台。當他們還沒來得及繫上安全繩時，架子突然垮塌。兩名傷者中，一個工人位於架子的邊緣部位，垮塌時，他順勢抱住消防管，還有一個工人則掉了下去。

對於工人戴安全帽但未來得及繫安全繩的說法，從化區安監局副局長李熾彬表示，這些細節還正在調查中。

(旺報)