心靈講師涉性侵 自誇在大陸2天賺逾1000萬

34歲男子吳東融涉嫌性侵女學員，在臉書中自誇2天賺逾1000萬元。（翻攝臉書）

34歲男子吳東融在北市開班授課，講授心靈相關課程，利用女學員們對他的信任，在汽車旅館內安排「課後輔導」，對女學員指姦、性侵甚至在私處滴蠟油，吳嫌目前遭到羈押；吳嫌曾在臉書中自誇，在大陸自己的行情一個小時10萬元人民幣，2天的課可以收到逾一千萬元。

吳嫌在臉書自稱道家無名宗第32代傳人，他表示，「10歲拜師，在師門中排行第6，也是最小的徒弟。我的師父是教會我人生真理的導師，25年來，我見過他的次數，還不到十次，只是留著他的話語。」同門都稱呼他「老六」、「六子」或是「小龍」。

吳嫌在臉書中說，4年前，曾問師父「我也想要收徒弟，可以不？」師父告訴他：「小六子，時機未到。」當下未多作解釋。去年初，師父透過大師兄來電，「可以收徒了！你的數字是108，好自為之。」

吳嫌開心的對外招生，「我認為有付錢來上我課的人都是我的緣人，我對我的學生超好，拼命的給，把我去上上百萬的內容，都免費給。」但半年下來，學生不到36人。

此時，又接到大師兄電話：「過幾天是滿月之時，你是至陽性格，要格外小心，當天務必要帶你的徒弟們接天地氣。吸滿月能量，方可化劫，消災，否則，你命休矣。」

於是吳嫌租了飯店，舉辦「能量大會」，自稱過程「很激烈、水潑了一地。」「我自認為非常的成功，一切都很完美。想不到…我後來被關在飯店裡，無法外出接滿月能量。然後，我就死掉了。我的死掉，是講師身份的死掉，是心死了！」

吳嫌沒多久就接到師父的來電，「小六子，現在知道什麼叫『時機未到』了吧！」吳回應：「師父早算出我有此劫？！」師父告訴他：「你都沒有思考過，為什麼就算是我，也只收六個徒弟呢？」吳便在電話另頭哭得不成人形。「謝謝我的師父，總是在我最需要的時候，給我支持的力量。」

吳嫌當初的留言獲得不少網友支持，如今看來當初無私奉獻的講師成了性侵女學員的性侵嫌疑犯，令人不勝唏噓。

(中時)