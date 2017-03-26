黑白影像 看見平凡中的異質風景

《人非人》系列作品。作者提供。

《人非人》系列作品。作者提供。

《人非人》系列作品。作者提供。

《人非人》系列作品。作者提供。

身處擾攘的時間空間裡，黑白影像抽離色彩雜亂的情緒，簡化日常生活中敘事性的視覺圖像，張國耀透過拍攝鏡頭下的瞬間，以黑白照片呈現他人看不見的「風景」，賦予觀者無限想像空間。弔詭、荒謬時而唯美，充斥在展場内的作品中，這就是所謂張國耀在現實生活中看到的超現實，他總能從生活中以犀利鮮明的視角看見平凡中的異質風景。問他為何以黑白呈現，「很多創作者在記錄自己的私生活的時候多數是用彩色，而我則是偏愛使用黑白來記錄自己的生活，那自己的生活究竟是我看見的世界還是我活著的世界呢？這一點是還蠻值得去思索的。」

鍾情於黑白攝影創作，張國耀的作品充滿神秘感，耐人尋味，往往是沉静無聲、純粹簡約，但也透著人世孤寂的無奈凄美，自省又戲謔。他不刻意強調技巧形式，而是忠實呈現畫面中看到的景象，憑藉敏銳的直覺思維和預視能力，衍生出虛實相生的影像語彙，模糊有機體與無機體的疆域界線，以曖昧不明的隱晦之美，表達現實和個人內在精神之間難以言喻的情感。

此次展出「人非人」映照著作者自我如何與世界溝通......在這個作者與他人所架構出來的異世界裡，摸索自我與世界的相處之道。屆此探討著「不是人，或是不是人」的問題。

張國耀1988年出生於馬來西亞吉隆坡，畢業於輔仁大學應用美術系視覺傳達設計組，目前就讀國立台灣藝術大學應用媒體藝術研究所，來台求學生涯中接觸平面設計到影像，自大學時期以《百歲》專題作品展露頭角更活躍於國際舞台。

《人非人》張國耀攝影個展，展期從即日起至 4／16止，地點在台北市光復南路415巷40號Telling Arts 疊藝術。

(中時)