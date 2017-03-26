迎接兒童節 淡古邀親子手作專屬禮物

「秘藏版畫體驗趣」活動使用不同顏色堆疊出繽紛的版畫作品。（譚宇哲翻攝）

公司田溪程氏古厝在4月每個禮拜六規畫「親子木工」造飛機課程。（譚宇哲翻攝）

4月兒童節即將到來，新北市立淡水古蹟博物館推出「新北創新雞(機) 兒童尋寶趣－親子手作系列活動」，讓程氏古厝、紅毛城等古蹟化身為親子遊樂場，透過親子協力玩手作，創造獨一無二的兒童節禮物。

淡水古蹟博物館表示，為讓民眾歡度兒童節之餘，進一步認識古蹟之美，透過與木作藝術家李進清合作，以造飛機為主題，在4月的每周六於公司田溪程氏古厝安排2堂1期的「親子木工」課程，讓大人和小朋友合力打造自己的專屬飛機。

另外，紅毛城也在兒童節當天和4月的每周六舉行版畫體驗與竹編風車活動，將由駐村藝術家劉裕芳帶領兒童印製版畫，竹編風車活動則以竹子為素材，搭配紅毛城圖樣，創作出帶有古蹟意象與木質手感的可愛風車，歡迎親子攜手一起遊古蹟。淡水古蹟博物館兒童節活動詳情及場次，請至官網查詢。

(中時)