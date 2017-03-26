在故鄉被當怪物斷手腳 白化童抵美治療
坦尚尼亞4名因國人迷信作祟遭砍下手腳的白化症兒童，今天抵達美國接受醫療，暫時脫離讓他們擔心受怕的家鄉。
路透社報導，這4名俗稱「白子」的白化症患者抵達紐約甘乃迪機場時，全球醫療救濟基金會（Global Medical Relief Fund, GMRF）創辦人蒙坦蒂（Elissa Montanti）已等候多時。
坦尚尼亞有許多罹患白化症的兒童生活擔心受怕，許多人都需要義肢。
他們的器官在巫術中非常寶貴，可能賣得高價。因為迷信驅使，許多人認為這些白子都是鬼，會帶來厄運。
今天抵達的孩童都是第二次來美。兩年前，他們也透過全球醫療救濟基金會協助來美接受手術，但因身形日漸長大，義肢越來越不合身。
其中最年長的孩子魯堤瑪（Emmanuel Rutema）現年15歲，說話有點困難。他1隻手臂被砍下，另1隻手的手指被切下，舌頭和牙齒也差點被拔掉。
他透過口譯表示：「我回來是要換新的手。」1060326
(中央社)
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