李銘順為目擊者增胖 范文芳甜說還是很帥

演員李銘順為電影「目擊者」增胖到95公斤，問他是否會羨慕許瑋甯和莊凱勛在片中有床戲，李銘順直呼，「不要啦，在戲裡那麼胖，沒什麼好露」，但變胖老婆范文芳仍說，「很帥」。

許瑋甯、李銘順今天下午為「目擊者」宣傳，許瑋甯、莊凱勛在片中有床戲，兩人為此還喝了威士忌才上戲，許瑋甯說，「那場戲壓力很大，導演又希望我們都趨近真實，這場戲就很寫實，都必須要全部百分之百的付出」。

拍這場床戲前，許瑋甯、莊凱勛為了能符合劇中的氛圍，兩人刻意都不吃晚餐，但也因為空腹喝酒，再加上演戲時「有些動作」，酒精衝得也快，很快就很「茫」。

李銘順在片中飾演總編，為了呈現角色的份量感，他主動提出要增重，從80公斤胖到95公斤，問他是否羨慕莊凱勛和許瑋甯有床戲，他立刻回說，「不要啦，在戲裡那麼胖，沒什麼好露」，不過拍完戲兩個月他又瘦了10公斤。

李銘順笑說，「有時候拍戲是情緒出不來，我是身體回不來」，不過變胖老婆范文芳還是甜說，「你胖還是很帥啊」，幸福指數爆表。李銘順在片場也不時炫耀兒子的照片，「可能是自然散發的父愛，想把幸福的感覺散發給全世界」。

「目擊者」31日全台上映。1060326

(中央社)