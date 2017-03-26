陸港澳辦：林鄭月娥符合中央標準

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針對林鄭月娥當選香港特區行政長官，中國大陸港澳辦今天以發言人名義說，林鄭月娥「符合中央政府關於行政長官必須愛國愛港、中央信任、有管治能力及港人擁護的標準」。

新華社報導，中國大陸國務院港澳事務辦公室下午針對香港特首選舉揭曉，以發言人名義發表談話，提及上述內容。

港澳辦說，這次行政長官選舉「嚴格按照香港基本法、全國人大常委會（全國人民代表大會常務委員會）有關決定和香港特區有關選舉法律」進行，選舉過程「公開、公平、公正，平穩有序」。

港澳辦宣稱，林鄭月娥「符合中央政府關於行政長官必須愛國愛港、中央信任、有管治能力及港人擁護的標準」。

港澳辦說，已收到特區政府呈報的選舉報告。下一步，中央政府將依法履行有關任命程序。1060326

(中央社)