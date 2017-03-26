蔡佩穎日巡AXA賽獲T5 台將本季首前10

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蔡佩穎日巡AXA高球賽並列第5，台灣女將本季首位前10。(資料照 TLPGA提供)

旅日高球女將蔡佩穎，在日巡AXA高球賽，連續三天揮出低於標準桿，26日決賽輪交出70桿(-2)交卡，最終以211桿(-5)獲得本季最佳排名並列第5，這也是台灣旅日4女將本季第1次拿下前10排名。

台灣3位參賽女將這場比賽都晉級26日最後1輪決賽，征戰女日巡第2年的新秀劉依貞，揮出73桿，以216桿獲得個人本季最佳排名並列第23。「台灣1姐」盧曉晴雖交出72桿，但僅以217桿(+1)並列第33。

2位日本女將柏原日架與川岸史東，3輪打完同以209桿並列第1，經延長加賽，最終由21歲的柏原明日架奪得日巡生涯首冠。

(中時電子報)