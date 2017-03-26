柯文哲東南亞鐵人行程 呼應新南向政策

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我要評比

台北市長柯文哲今天出訪馬來西亞時指出，這次出訪除進行觀光交流，同時呼應政府推動的新南向政策，展現台北市發展東協市場的決心。

柯文哲指出，台北市和南向的3個主要城市進行觀光交流，積極讓台北市走向世界。

他說，這次出訪也特別指派熊讚擔任觀光大使，希望發揮熊讚「灰熊利害（台語諧音）」本領，成功達成城市交流目的。

台北市為積極與國際接軌、推廣東南亞及穆斯林旅遊。柯文哲今天展開8天7夜的東南亞鐵人行程，走訪馬來西亞吉隆坡、泰國曼谷、印度新德里，並分別於首都辦理觀光活動及產業交流。1060326

(中央社)