關心食安推友善農法 國小童親手種小麥

台中建功國小團隊關注食安和糧食自給率等議題，從三年級開始種植小麥等雜糧作物，除了從中認識友善農法、體會農民辛苦，也希望能推廣本土作物。

金車文教基金會今天舉行「愛讓世界轉動，兒少公益行動」頒獎典禮，表揚24組優秀團隊，台中市建功國小五年級學生組成的團隊，以「我最麥力」計畫獲得特別獎。

團隊成員何翊華表示，小學三年級時，從媒體上看到食安和糧食自給率越來越低等問題，剛好教室上方有片空地，又看到現在台灣食物使用小麥的比率越來越高，因此師生決定在空地種植小麥。

但小麥的栽種卻不如想像中容易，團隊成員陳惟蓁說，大家種了1年，但收成很低，而且久久才一次，最後她們將收成的小麥做成麥穗勳章。除了種植小麥外，後來因為麵粉摻黃豆粉的事件，也引起她們的關注，團隊成員還曾走訪通路商，檢查麵粉的標示，瞭解其中添加的比率和成分。

升上五年級後，為了更認識原住民的飲食文化，團隊選擇原住民婚喪喜慶中經常用到的小米和紅藜來種植，除了要拔雜草、施肥，有時候被小鳥和老鼠偷吃掉就得重種，每週都得去看顧，也讓她們體會到農民的辛苦。

金車文教基金會總幹事曾清芸表示，孩子們能持續推動計畫非常不容易，而建功國小團隊展現他們的執行力，不只關心國際，也關心在地社會，透過這樣的計畫，關心糧食自足等議題，孩子也從中培養團隊合作和實踐的能力。1060326

(中央社)