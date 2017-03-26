水生植物專家吳聲昱 復育台灣萍蓬草

吳聲昱撈起巴掌大的田蚌，展現生態復育的成果。（環保局提供）

台灣著名水生植物專家吳聲昱，復育了世界獨有的台灣萍蓬草，且將植物的特性靈活運用在保育、環保，被稱作「田中博士」的他幫助50所中小學認養及整頓水池，教學生如何「種出課本上的水生植物」，日前更獲得桃園市環境教育獎，並入圍第5屆國家環境教育獎決審。

因為了解生態現況與困境，吳聲昱將不同的植物運用在溪流生態、濕地淨化、汙水處理等層面，熱愛環境教育的他，帶著中小學生「種」中學，認識溼地生態，種出課本上的植物，他也鼓勵學校不要拆水池，「每個水池都是自給自足的生態，可以用他來做環境教育、幫助復育發展成學校特色」。

吳聲昱靠著熱情和專業，復育上百種珍貴水草，對環境保育做出學術和實務上的貢獻，不但獲得今年的桃園市環境教育獎，還入圍國家環境教育獎決審。

(中時)