東勢木棉樹將被砍？ 建設局嚴正駁斥

「台灣護樹團體聯盟」26日在其臉書粉絲團上宣稱，東勢大甲溪畔河堤的木棉樹將被台中市政府砍除，對此市府建設局長黃玉霖嚴正駁斥這項謠言，並請該社團發布訊息時應先查證，切勿危言聳聽。

建設局指出，「台灣護樹團體聯盟」在臉書上指出，市府疑因為實踐八年種百萬棵樹的而砍老樹種小樹，因此要砍除東勢大甲溪畔河堤的木棉樹，並請網友們上市長林佳龍臉書反映。對此！市府建設局長黃玉霖代表市府嚴正駁斥這項謠言！

黃玉霖說，市府目前在東勢大甲溪畔，並無進行任何砍樹工程，市府愛樹護樹，木棉樹開花時也僅作掉落花苞處理，以避免導致行經車輛輪胎打滑，而例行性高空防災修剪亦委請園藝專家作監看避免過度修剪，以求在公共安全和都市景觀取得平衡。

建設局強調，對於「台灣護樹團體聯盟」未經查證就輕易張貼網路謠言，他也籲請「台灣護樹團體聯盟」未來發布任何消息時，皆應做到查證的工作，切莫再發布不實流言危言聳聽。

(中時)