詹啟賢勉青年 不要怕創業

前中國國民黨副主席詹啟賢今天勉勵年輕人，「就業很重要，也不要怕創業」，就業有時候就是創業的準備。人生不在於做過什麼，而是在過程中改變什麼、成就什麼。

90%3月份青年就業講座下午邀曾任奇美醫院院長、衛生署長的現任國光生技董事長詹啟賢，向參加講座的年輕人分享面試時應具備技巧。

詹啟賢認為，機構進用人員會從很多角度思考，新創公司因為極需人才，選才標準較寬鬆，待公司穩定成長，徵選人才條件會趨於嚴格。

他表示，若要應徵，應該先了解工作的條件與特質，能表現的地方要先表現，面試官除了看過去相關工作績效，也會看應徵者是否有潛力；就算過去沒有豐富工作經驗，若有潛力，還是會多給分數。

詹啟賢認為，剛就業的年輕人要選擇自己想做的工作，剛開始時視工作為學習過程，若主管要調配工作，也要樂於嘗試，因為這些都是學習機會，要往上走，一定要懂得更多，才能理解公司文化，往管理階層走。

「就業很重要，也不要怕創業」，詹啟賢勉勵年輕人，就業有時候就是創業的準備，不要怕創業，很多大企業第一代都是自行創業，例如統一台南幫，當了好幾年學徒才自行創業；年輕人應該多給自己機會，不要怕失敗。

詹啟賢表示，人生不在於做過什麼位子，而是在過程中改變什麼、成就什麼，這是工作的意義。圓滿的人生不是做到什麼地方，而是一個方向。

詹啟賢舉例，蘋果創辦人賈伯斯成就大還是總統成就大？這是不一樣的，但他看來，有些人爭取到政治或商業上的位子，賺的錢比誰都多，但卻比不上賈伯斯，因為賈伯斯的工作改變人類生活，改變所有做生意方式與思考邏輯，改變了人類。1060326

(中央社)