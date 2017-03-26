高職生當一日老師 教調漸層飲料
台北市青少年發展處今天舉辦技職群科體驗活動，邀請開南商工、稻江護家學生擔任老師，教導參與者擺設餐桌、裝飾蛋糕、設計服飾、自調漸層飲料。
今天的技職群科體驗活動以家政群科、餐旅群科為主，邀請開南商工、稻江護家學生擔任一日老師，教參與者佈置餐桌、擺設蛋糕、自製漸層飲料、手作服飾配件等。
開南商工餐飲科老師高淑婷表示，學生技藝能力純熟，表達能力尚待加強，透過親身指導，對學生未來就業而言，是很好的學習經驗。
開南商工觀光科高二生張家笙說，平常都是自己一個人練習調製飲料，「今天教現場民眾時，一問一答間，對調飲有種越來越通的感覺。」
青發處處長廖文靜致詞時說，社會需要各行各業的人共同耕耘，希望每個孩子在活動中，能多方思考未來志趣。1060326
(中央社)
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