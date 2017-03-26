南投梅子節熱鬧 千人風雨無阻做脆梅
南投縣梅子節今天在南投產梅重鎮信義鄉登場，重頭戲「千人製梅」吸引滿滿人潮，民眾撐傘、穿雨衣，捲起袖子動手做脆梅。
南投縣梅子節今天在信義鄉農會梅子夢工廠舉行，現場有千人製梅、免費品嚐梅餐料理、原鄉烤豬料理、音樂演出、農特產品展售等活動，同時慶祝信義鄉農會酒莊成立15週年，雖然山區下著細雨，仍不減民眾熱情，千餘名遊客擠滿製梅場地，熱鬧滾滾。
南投縣長林明溱、國民黨籍立委許淑華等人也出席同樂，眾人捲起袖子體驗製作脆梅。林明溱說，今天活動也慶祝梅子酒莊成立15週年，感謝信義鄉農會長期努力付出，推廣地方各項農產品、加工品不遺餘力，認真照顧農民，對農業幫助非常大。
信義鄉農會總幹事黃志輝說，3月底起是梅子採收季節，縣府結合縣內各產梅鄉鎮，舉辦南投梅子節系列活動，由信義鄉農會打響首場活動，5月6日在水里鄉車埕火車站鐵道廣場也有「水里樂活饗梅趣」活動，另在全台舉辦製作青梅推廣體驗。
黃志輝說，今天「逗陣來做梅」活動事前採網路報名，1000個名額很快額滿，今天加碼開放現場名額，共吸引1500人參加；林明溱也笑著說，他也接獲鄉親沒報名成功的求助，可見活動受歡迎程度很高。1060326
(中央社)
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