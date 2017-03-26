4月雪不見了 原因是油桐樹遭砍頭
台東縣鹿野鄉農田村知名「四月雪」，今年不見了。茶改場台東分場的桐花大道兩旁油桐樹，去年被攔腰砍斷，迄今只長出側芽，看不到雪白的油桐花飄。
鹿野鄉自然環境佳，油桐樹散佈在山麓及平地，每年3、4月，油桐花開，就像下雪般，相當美麗，捎來春天的喜訊。
尤其是龍田、永安、瑞源3村莊都有密集的油桐花，也是每年台灣油桐花開最早的地方，而龍田的「桐花大道更是台東最有名的賞花景點，被譽為「四月雪」，每年吸引不少民眾賞花。
3月底，油桐大道應該已經綠蔭盎然，等待雪白的油桐花降臨；不過，今年卻是一片死寂，看不到綠蔭，原本茂密的桐花樹，只剩下1公尺高的樹頭，長出稀疏的側芽。
「桐花大道，回不去了」。桐花大道旁的油桐樹種在茶改場台東分場的茶園上，去年因尼伯特颱風樹枝被吹斷，茶改場索性將整棵樹攔腰砍斷，讓村民相當訝異。
村民不解地說，2年前，就在不遠處的50棵吉貝木棉遭攔腰砍斷，在網路和地方引起一片撻伐，怎麼「還學不乖呢」。
茶改場台東分場人員透露，去年尼伯特颱風將脆弱的油桐樹枝吹斷，為讓油桐花樹儘快復原，經過村民同意，才會選擇將樹攔腰砍斷。
不過，有村民覺得攔腰砍斷的修剪樹枝方法太奇怪了。羅姓村民說，2年前茶改場將不遠處的吉貝木棉攔腰砍斷時也說，長出來的新芽會更漂亮，「結果呢？長得慘不忍睹」。
每年都會在桐花大道舉辦馬拉松競賽和桐花音樂會、桐花市集，今年全部無法原地舉辦，被迫變更活動地點。
承辦桐花音樂會的永安社區發展協會總幹事廖中勳表示，雖然桐花大道短時間內無法綠樹成蔭，但鹿野鄉內還有舊台九線和平段、花布燈籠館、二層坪水橋及武陵綠色隧道、玉龍泉生態步道等地油桐樹未受損。1060326
(中央社)
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