媽做5次試管生下她 陳庭妮遭譏像長頸鹿

陳庭妮是台灣首批試管嬰兒，媽媽為了生她經歷5次試管。（圖／中時資料照）

藝人陳庭妮從模特兒轉戰戲劇、電影圈，開朗甜美的形象深受觀眾喜愛，而她除了是家中獨生女，其實也是台灣第一批試管嬰兒，近日受訪聊及此事，她透露童年曾因此遭到同學譏笑，並透露後來知道媽媽一共做了5次試管才生下她，心態才有所改變。

據雜誌《Marie Claire》報導，陳庭妮表示小時候滿忌諱談自己是試管嬰兒一事，因為總會被大家笑，甚至還有男同學嘲諷說：「試管這麼長，難怪你長這麼高，好像長頸鹿。」讓她心理難免受到傷害。

不過長大後，陳庭妮慢慢懂了一些醫學知識，便得知過去作試管嬰兒不包含生產，就要開2次刀，每次都聽友人說剖腹很痛，但當她問起媽媽時，媽媽卻說一點也不覺得痛，還在生完隔天就急著去育嬰室看她。現在回憶起來，陳庭妮猜想應是媽媽經歷了5次手術，好不容易才生下她，「可能是喜悅大於一切」。而陳庭妮也說以前認為媽媽過度溺愛她，不管去哪總想帶著她，但現在卻能體會母親的心情，「因為我是她得來不易的寶貝。」

(中時電子報)