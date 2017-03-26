MLB》達比修有扛遊騎兵開幕戰 強碰克魯伯

達比修有大聯盟生涯首度榮膺開幕戰先發投手。(美聯社資料照)

達比修有去年挺過韌帶重建手術復出，卻在季後賽慘遭藍鳥修理，懊悔的結束球季，今年捲土重來，不僅春訓投出4戰2勝0敗、自責分率2.86的佳績，更爭取到大聯盟生涯首度榮膺開幕戰先發的機會，遊騎兵總教練班尼斯特(Jeff Banister)直言「他是球隊開幕戰最好的投手之一！」

過去幾年包括野茂英雄、松坂大輔、黑田博樹、到年輕的田中將大，都曾扛起開幕戰先發重任；就在達比修被欽點為2009年來，遊騎兵第9名開幕戰先發後，也與連三年任開幕戰先發的田中，一同寫下大聯盟史上首度有兩名日籍投手同年扛開幕戰先發投手的紀錄。

「我們覺得他的狀況很棒！」向來對達比修評價不錯、曾斷言他今年會大爆發的班尼斯特，讚賞他是歷年遊騎兵開幕戰先發中，最優秀的投手之一，「無論是心理或技術上，他都展現出極佳的狀態，也明白自己代表這支球隊。看著他的專注度，可以明白他多麼渴望成為這個星球上最好的投手。」

在手術後一度認為自己無法投手的達比修，獲知消息後也透過推特感謝球團跟家人支持；但達比修想贏，可得先過賽揚強投的克魯伯這關。不過相較達比修的好狀況，連三年任開幕戰先發的克魯伯，今年在教練團要求下放慢調整節奏，春訓先發4場卻繳出1勝1敗、自責分率5.40的近年最差成績。

儘管克魯伯看似狀況不佳，印地安人總教練法蘭柯納(Terry Francona)仍對他很有信心。克魯伯也認為無論春訓表現如何，那都已經過去了，如今他就是上場、努力完成他的工作，「當我出場面對打者時，我就是試著去拿下出局數。」

(中時電子報)