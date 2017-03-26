國家隊攻入70球 C羅成歐洲第4人

C羅進球，葡萄牙隊有佩佩興奮的跳到他身上慶祝。（美聯社）

世界足球先生C.羅納多（Cristiano Ronaldo）26日在世界盃資格賽對匈牙利「梅開二度」，不但帶領葡萄牙主場3比0大勝，個人在國家隊的進球數也達到70球里程碑，成為歐洲歷來第4人。

很多人過去對C羅的印象是個人主義、愛出鋒頭，這次或許該聽聽他的賽後說法。

「我知道我進了多少球，但那並不是最重要的事情，重要的是我們贏了，在前進世界盃的道路上繼續奮戰，」C羅說：「我們一開賽踢得有點提心吊膽，太慢回應對手的戰術，但在進了第1球之後，一切都改變了，全隊踢得更好、更有信心，進球自然就來了。」

32歲的C羅去年帶領葡萄牙贏得歐洲國家盃冠軍，在2018世界盃歐洲區資格賽更已攻入9球，讓他的國家隊進球累積70顆，僅次於84球的普斯卡斯（Ferenç Puskas）、75球的柯西斯（Sandor Kocsis），以及71球的德國「鐵頭王子」克洛澤（Miroslav Klose）。

21歲小將安卓席爾瓦在上半場替葡萄牙先馳得點。（美聯社）

C羅已是葡萄牙的出賽與進球紀錄保持人，好消息是國家隊持續有新人冒出頭，波圖前鋒安卓席爾瓦（Andre Silva）開賽32分鐘首開紀錄，4分鐘後妙傳回敲，助攻C羅禁區外遠射破門，賽後也獲得老大哥的肯定。

「來到國家隊之後，他的表現非常好，」C羅稱讚席爾瓦說：「他做出了很驚人的貢獻，不只是在進球而已。」

葡萄牙在本次世足資格賽拿下4連勝，但因首戰C羅缺陣0比2不敵瑞士，在G組以3分之差暫居第2。瑞士26日主場1比0力克拉脫維亞，5連勝續坐龍頭。歐洲區資格賽取分組第1直接晉級世足32強，小組第2還得踢附加賽。

(中時電子報)