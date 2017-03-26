竹縣府外勞宣導團成軍 即日起提供到廠宣導服務
為提供新竹縣現有外籍勞工2萬4000餘人的法律、預防犯罪宣導等服務，新竹縣政府「外籍勞工宣導團」近日正式成立，即日起針對人口販運、相關勞動法令及勞工諮詢、預防誤食新型態毒品及反詐騙、反酒駕等面向進行宣導。
新竹縣警察局長溫枝發表示，由於外籍勞工對於台灣法律規定、社會文化不熟悉，加上語言隔閡，常有誤觸法令或遭到特定不肖犯罪分子鎖定情形，縣長邱鏡淳為加強外籍勞工人身安全保護的意識，特別指示成立「外籍勞工宣導團」。
溫枝發表示，台灣目前邁向高齡化社會，產業經濟發展及老人長期照顧都有外籍勞動力的需求，這也讓在台移民工人數屢創新高，同時引起治安的疑慮。
而經統計，顯示外勞往往是犯罪事件的受害人，多數經警方救出的人口販運被害人，都是遭到歹徒以不法手段控制的女性逃逸外勞，政府為了保障外籍勞工的基本人權，免於人口販運犯罪的威脅，實有必要加強其人身安全的觀念宣導。
此次成立的「外勞宣導團」成員來自警察局、勞工處、農業處及衛生局精英並經過專業培訓，另視外籍勞工相關議題宣導需要，邀請相關非政府組織共同宣導。
即日起並提供申請到廠實施宣導服務，廠商可向勞工處申請，電話：03-5518101轉3061。另，農業處則受理外籍漁工其聘僱單位及仲介公司職員為宣導對象。電話：03-5518101轉3257。每場次最少受宣導人數應達20人以上。
(中時)
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