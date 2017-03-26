追思汪笨湖 平反扁案成話題
凱達格蘭基金會等團體今天舉辦汪笨湖追思紀念會；政治評論家曹長青說，汪笨湖遺憾之一是沒能看到扁案無罪平反，前總統陳水扁原本今天要出席，但因中監不允許，最後缺席。
凱達格蘭基金會等多個社團今天在台北市議會大禮堂舉辦汪笨湖追思紀念會，現場湧入數百名民眾，包括前行政院長游錫(方方土)、前副總統呂秀蓮、前總統陳水扁之子陳致中等人都出席。
曹長青說，汪笨湖兩大遺憾，一是沒能看到台灣成為一個叫台灣的國家、走向世界、加入聯合國，另一個遺憾則是，沒有看到扁案無罪。
曹長青指出，原本陳水扁今天要來參加活動，送老友最後一程，可是臨時不能來，因為台中監獄不允許扁來。
電視節目主持人彭文正說，陳水扁原本要出席，後來沒來，台中監獄前兩天到扁家，要求扁家寫報告，因為扁日前到外面探訪朋友，都被媒體報導。
陳致中說，自己代表陳水扁跟大家表達感謝、致意，「希望是最後一次缺席」，之前包括五二○就職晚會、總統府前面國慶大會，他父親都缺席，「今天本來說可以來向大家致謝，最後也是要缺席」，為他父親平反的路途很多挑戰阻礙，無論如何，希望互相勉勵加油，大家共同完成汪笨湖未完成的遺願。1060326
(中央社)
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