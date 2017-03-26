李進勇：台大雲林分部設校盼明確政策

我要評比

雲林縣長李進勇今天表示，希望台灣大學雲林分部的設校，教育部能明確表達政策方向與立場，以利土地利用與地方發展。總統蔡英文聽取地方需求後，也指示相關部會妥適回應。

總統蔡英文邀請南部縣市長餐會，李進勇受邀參加。他下午表示，會中提出台灣大學雲林分部設校、台78甲線道路建設、新闢工業區及布袋戲傳習中心提升為國家級場館等4項地方建設需求的心聲。

李進勇表示，總統聽取雲林地方建設的需求後，當場指示行政院副院長林錫耀、政務委員張景森等人，請各部會妥適回應。

有關台灣大學雲林分部，李進勇說，希望教育部明確政策方向及立場，若無法依規劃設校，要將多餘土地釋出，重新開發，以利土地利用及地方發展。

李進勇表示，雲林縣政府在中央前瞻基礎建設計畫中，提出爭取新台幣736億6200萬元的建設計畫，獲得核定52.6億元，縣府將繼續爭取建設預算補助。

台灣大學雲林分部去年4月動工興建「台大農業創新及教育推廣中心」，被視為雲林人等了18年，台大設校終於動工，雖然台大醫院雲林分院在雲林改制13週年，虎尾院區第二期工程進入籌備，但設校問題仍懸宕。

台灣大學雲林分部面積54公頃，位在虎尾高鐵特區內，其中醫院5公頃，至今19年，教育部核准台大雲林分部計畫，但是因為少子化衝擊，教育部對大學分部設立態度趨於保守，設校進度延宕，地方殷盼解決。1060326

(中央社)