史瓦濟蘭總理八度訪台 將晉見蔡總統

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外交部今天表示，史瓦濟蘭王國總理戴巴尼一行13人，應中華民國政府邀請，於26至29日訪台，這是戴巴尼第8次來台，期間將晉見總統蔡英文。

外交部表示，戴巴尼（H.E. The Right HonorableDr. Barnabas Sibusiso Dlamini）將代表史國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）向蔡總統致意，並接受外交部長李大維款宴，就雙方關切議題交換意見。

訪團另將參訪中華民國對外貿易發展協會、新北市立黃金博物館、鐵觀音包種茶研發推廣中心、國家文創禮品館等文經建設，以及拜訪有意赴史國投資的企業。

外交部說，這是戴巴尼第8次訪台，訪團成員還包括經濟企劃暨發展部長項古聖親（H.R.H Prince Hlangusemphi Dlamini）、外交暨國際合作部長甘梅澤（Hon. Mgwagwa Gamedze）等史國內閣官員。

外交部說明，史瓦濟蘭王國位於非洲南部，1968年與中華民國建交，邦誼篤睦。史國政府在國際場合均為中華民國發言，並全力支持中華民國參與聯合國、世界衛生組織、聯合國氣候變化綱要公約及國際民航組織等，是重要友邦。1060326

(中央社)