海航斥資4.46億美元收購英國保險股份
去年以來積極在海外併購的中國企業海航集團再傳斬獲。新浪財經報導，中國海航集團已同意以約4.46億美元收購英國耆衛保險公司（Old Mutual Plc）旗下美國資產管理公司25％的股份。
去年以來，海航集團在海外的併購已經高達300億美元，本次交易將讓海航的海外併購金額再飆新高。報導稱，交易完成後，英國耆衛保險公司在該美國公司中的持股從50.8％降至約26％。
英國耆衛保險公司稱，將分兩批向海航集團出售OM Asset Management公司股份，首批9.95％股份將於30天內交易完畢，每股價格15.30美元。第二批15％股份將於今年下半年完成交易，每股價格為15.75美元。
(工商)
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