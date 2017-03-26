表揚48位專業社工 林佳龍要做社工堅強後盾
台中市政府社會局26日舉辦「台中市社會工作人員表揚典禮」，表揚亞洲大學社會工作學系副教授秦燕等48位公私部門等社工專業人員；市長林佳龍除一一頒發獎牌，並向台中近2000位志工致敬；他說打造宜居城市，「以人為本」，市府要做社工堅強後盾，為更多市民做好社會服務工作。
「專業的社工，有溫度的專業！」林佳龍說，台中公私部門約2000名社工，人力比例六都最少，因第一線社工全力投入與奉獻，讓市府社福政策可落實推動，更獲得衛生福利部社會福利績效考核10項特優成績，感謝大家給市政府力量，人間有愛，就不會孤單。
秦燕老師從事社工工作長達40年，號稱「社工界的不老女神」，不但是台中市社會工作師公會創會理事長，也站在最前端推動社工師法的訂定及專業制度的建立，目前仍在亞洲大學社會工作學系擔任副教授，持續培育專業社工。她說，社會是一生值得投入專業工作！希望大家一路走來不忘初心。
社會局長呂建德說，他堅持「有民眾在的地方，就有市府以菩薩聞聲救苦的服務」！致力發展讓社會局服務不是只在市府大樓，是走到各區鄰里，落實行動市府觀念；今年預計擴增為14個家庭福利服務中心，讓社會福利服務更具即時性和在地性。
(中時)
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