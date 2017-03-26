精通古文及梵語數學譯者 法國教師博佳佳獲梅花卡
獲法國外交部頒發「海外優良教師」的博佳佳（Charlotte-V. Pollet），任教於國立交通大學，致力於研究中國及印度的數學史，曾多次於國內外國際研討會發表論文，是台灣精通古文及古梵語數學譯者及研究家。博佳佳今（26）日獲得移民署頒發外僑永久居留證「梅花卡」，對她在台灣的專業研究及教學給予肯定。
說著一口流利中文的法國人博佳佳，2007年卸下高中哲學教職，離開法國和瑞士，來到台灣學習中文並攻讀專業課程，2012年她取得國立師範大學理學院數學系博士學位，2013年在法國巴黎第7大學科學研究所取得博士學位，現為國立交通大學通識教育中心擔任助理教授。不認識她的人，可能以為博嘉嘉只會教英文或法文語言課程，事實上，在學校的選課單裡，她開的課是需要較多理解力的「哲學概論」及「探索舊世界的科學」等科目。
博佳佳說，人們總認為「數學」僅是一套舉世皆同的學問，彷彿它沒有歷史與文化，在她研究後發現，不同文化環境和不同學習方法裡，所發展出的數學推理思維卻有相當大的差異性，悠游在中國及古印度的數學題中，探索這片領域最讓她感到興趣。她也是臺灣精通古文及古梵語的數學譯者與研究學家。
博佳佳指出，台灣的大學院校所提供研究資源，讓她盡情研讀有關數學、哲學及語言的典藏書籍。現在的她，也鼓勵學生用創新的角度去思考、去打開眼界，她常常在第一堂課就先拋出問題，讓同學主動學習，並以分組討論的方式互相激盪腦力。在教學之餘，她也規劃小學生哲學推廣計畫，內容是由各種活動所組成的課程，鼓勵學童在學習書寫、閱讀前，勇於提問養成獨立思考的能力。
(中時)
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