他是少將營長，永遠的「海龍王」

金門副縣長吳成典（右五）出席劉雨成將軍銅像揭幕儀式。（李金生攝）

溪邊海龍忠烈祠奉祀劉雨成將軍和34位殉職烈士。（李金生攝）

海龍弟兄虔敬表達對殉職袍澤無盡思念和崇敬。（李金生攝）

走過溪邊海龍基地舊址，勇士們泛舟操練的身影依稀彷彿。（李金生攝）

在金廈海域立下赫赫戰功的劉雨成將軍，是弟兄們口中永遠的「海龍王」。（李金生攝）

整修過的海龍基地舊址，四周遍植愈冷愈開花的中國梅。（李金生攝）

海龍協會的退伍弟兄們，振臂為自己吶喊加油！（李金生攝）

吳定昌回憶昔日赴大陸出任務，往事歷歷如在眼前。（李金生攝）

坐落於金門溪邊村的海龍基地舊址也在去年遭到「莫蘭蒂」17級強風狂掃肆虐，來自全台各地的海龍退伍弟兄出錢出力整修，今（26）日再替殉職烈士英靈長存的海龍忠烈祠及永遠的老營長劉雨成將軍銅像，舉辦莊嚴肅穆的揭幕儀式，展現「1日海龍、終身海龍」大家庭的袍澤深情。

海龍蛙兵的前身是1949年蔣中正總統視察金門時指示成立的「偵察隊」，1953年更名為「反共救國軍海上突擊隊」、1954年蔣經國指示再更名為「成功特種蛙人隊」，又稱「成功隊」，取其「只准成功、不許失敗」的意義。1973年又改為「陸軍101兩棲偵察營」，代號「海龍蛙兵」，迄2006年正式納編至陸軍航空特戰指揮部，成為直屬的營級單位。

海龍弟兄口中永遠的「海龍王」劉雨成，1925年生，江蘇銅山人，他在駐守金門28年期間，帶領弟兄們滲透對岸執行偵察突擊和情報蒐集任務，先後獲頒勛章20餘座，並多次膺選國軍英雄、克難英雄。1986年晉升少將，成為陸軍唯一的「少將營長」，1995年去世，骨灰海葬於生前馳騁的料羅灣海域，金防部在溪邊村兩棲營基地舊址的忠烈祠旁，塑立銅像並立碑紀念。

去年，莫蘭蒂颱風狂掃金門，全島滿目瘡痍，海龍基地也被颳得七零八落，散居全台各地的退伍海龍弟兄透過臉書募款68萬餘元，並在金門當地海龍弟兄周水土及前區漁會總幹事許乃榮等人的出錢出力下，將奉祀34位勇士的忠烈祠和劉雨成軍銅像，以及昔日操練的水潭及四周環境，均整理得煥然一新，並在坡地遍植愈泠愈開花，象徵堅毅、忠貞的中國梅。

今天在副縣長吳成典和金防部副參謀長鄭有為等人的主祭下，專程跨海來到的海龍協會理事長陳儒雄及20餘位退伍海龍袍澤，以手中的馨香和深深3鞠躬，向「海龍王」和殉職先烈們，表達他們心中無盡的崇敬和思念。

海龍協會顧問吳定昌回憶指出，劉雨成將軍在1974年帶領3艘快艇到廈門灣一帶放水漂，內有宣傳單、文具和衣服等物品，當時兩岸軍事高度緊張，雙方都戒備森嚴，還記得當弟兄們剛滲透進入對岸水域，對岸無線電就傳來「紅短褲的又來了！」的聲音。

李自帆也回憶說，1966年8月22日派出7人執行大嶝島偵察任務，結果有1人陣亡、2人被俘，其餘4人回來。直到去年在偶然的機遇中，才得知陣亡的王承魯長眠大嶝所在，他也是唯一能找到埋骨地方的烈士。弟兄們兩岸來回奔波，總算能替他在墳前立了一塊石碑。

走在昔日朝夕與共的基地小徑，泛舟操練的身影依稀彷彿，海龍弟兄在忠烈祠前振臂吶喊，向永遠的老營長和勇士們英靈致敬，也為自己加油打氣：「海龍，讚啦！」

(中時)