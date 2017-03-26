韓國瑜是戰將 郝龍斌：讓他為黨打拚
參選中國國民黨主席的前台北市長郝龍斌今天說，韓國瑜是個有理念戰將，他是個人才，團結時，絕對會讓他為國民黨打拚、打戰。
國民黨副主席郝龍斌縣市巡迴政見座談會–台中場，今天下午在西屯區潮洋里活動中心舉辦。國民黨副主席胡志強、台中市議員黃馨慧、李中、朱暖英等人出席。
座談會上蕭姓民眾指出，國民黨近年來都是溫良恭儉讓，讓人覺得沒有味道，是否將韓國瑜這樣的重砲納入，讓他成為國民黨的重砲手。郝龍斌作以上表示。
郝龍斌說，國民黨主席的位置，絕不是為了當選後再想下一個位置，國民黨到了存亡危急關頭；他將窮盡洪荒之力，讓國民黨團結，讓2018年執政縣市比現在多，六都至少拿下二至三都。郝龍斌說，「沒有這樣的氣魄，根本沒資格當黨主席！」
國民黨副主席胡志強表示，這是一場很特別的選舉，不知道選民在那裡？選票在那裡？一個黨不能因為要選舉，就有上萬人要入黨，他反問，「平常怎麼都不入黨呢？」
胡志強指出，郝龍斌年輕、能幹、有容人之量，比他強！選到現在為止他都不罵人，「選前和諧、選後團結」能做到最好的就叫做郝龍斌。座談會持續2小時，吸引上百人參與，高齡96歲的伯伯也特地趕來參加，還有熱情支持者送上粽子的吊飾給郝龍斌。1060326
(中央社)
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