業務瀕危 樂天緊急注資中國分部逾22億人民幣

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新浪財經報導，韓國樂天集團因提供「薩德」系統用地而導致中國業務受挫，近日樂天宣布緊急注資劃撥中國樂天瑪特3,600億韓元（約合22.19億元人民幣）以解燃眉之急。

韓國《中央日報》近日報導，目前樂天瑪特在中國的經營業務實際上已陷入癱瘓狀態，因此樂天決定緊急投入資金。

樂天集團的代表公司—樂天購物於本月24日下午發表公告稱，將為香港樂天購物控股公司追加出資1.92億美元，並將借入1,300億韓元資金。樂天瑪特相關人士解釋稱，由於被勒令停業，中國門市沒有銷售進帳。但採購商品和支付工資等仍須資金，因此母公司決定注資。

《證券時報》報導，有消息稱，樂天集團已經關閉87家中國門市，占總門市數近9成。

(工商)