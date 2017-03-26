政府開始踢皮球？「氟派瑞」引爆農藥管理雙頭馬車問題

踢皮球？農藥「氟派瑞」開放用於茶葉的問題延燒，外傳食藥署認為現行農藥管理牽涉農委會，2個部會猶如雙頭馬車拉扯，為避免擾民，盼由農委會全權負責。農委會表示，願與衛福部討論，但現行制度有雙重把關的效果，沒有迫切需要檢討之處。

農委會防檢局長黃㯖昌指出，現行制度沒有什麼問題，前端和後端分別由防檢局和食藥署負責，甚至還多了一層把關，鄰近國家日本的農藥管理方式也和我們類似，前端農業上的使用是由農林水產省訂標準，後端產品上市的農藥殘留容許量則由厚生勞動省管理，但若食藥署有意把此業務都交由防檢局處理，他也願意開會討論，把各項優缺點拿出來比較。

防檢局副局長馮海東指出，目前我國是先由農委會訂定農藥在農業端的使用方法，並提出殘留標準的評估值給衛福部參考訂定最後對外公告的殘留標準，但殘留標準的法源依據是《食安法》，該法的主管機關就是衛福部，若要把最後訂定農藥殘留標準的權責也交由防檢局，相關法令配套都必須做調整。

馮海東表示，在農藥管理上，各國作法都不太相同，由單一機關一手包辦有好處，可讓行政效率加快，但由2個部會分治也能讓把關更嚴謹。另外，過去農藥都是由藥商提出申請的流程若要檢討，也可在此次會議中一併討論處理，但詳細會議時間為何，目前沒有進一步的時間表。

外界質疑，衛福部處理此次事件的行政程序有疑慮，包括以一紙新聞稿宣布暫緩實施氟派瑞在茶葉中殘留容許量的公告，但新聞稿並非正式公文書，難有行政效力，若要檢討已公告的內容，也應提出具體科學證據，氟派瑞的爭議短時間恐難化解。

(中時)