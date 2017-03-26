國中起半工半讀學蛋糕 薛明進29歲就創業

薛明進（左）的高鈣孝心蛋糕，特別有味道，吸引不少固定客戶。（黃文博攝）

天道酬勤！白手起家的故事，刻苦耐勞一定是必備的條件。30歲薛明進，因家境清寒，國中、高中均選擇半工半讀學做蛋糕，走一條人煙稀少的道路，29歲就讓他存了百餘萬，因有孝心，因緣際會讓他開了一家現烤蛋糕店，總算苦盡甘來。

台南市東區崇道路120號「安格」乳酪現烤蛋糕店，是一家只有10來坪大的小店，去年暑假才開張，但每當早上10點開店蛋糕出爐時，就吸引一些阿公、阿嬤和家庭主婦來買蛋糕，多數都是買來準備讓小孩放學時食用的，因為是手作蛋糕，年青老闆薛明進每天只能製作200多條，下課再買有時就買不到。

薛明進說，未開店前，他從沒想過，自己會有當老闆的一天。父母親在他很小的時候，靠賣魚謀生，收入微薄，自己也不愛讀書，所從讀土城國中起，就得靠到蛋糕店當學徒繳學費和營養午餐費；高中也選擇讀港明夜間部，白天再到蛋糕店打工。

薛明進學會製作蛋糕後，退伍後，就到連鎖咖啡店上班，每月薪水有3萬多元，省吃儉用6年，讓他存了一百多萬元；大約在2年前，母親被醫生告誡有缺鈣的情況，但母親又不敢喝牛奶，所以就用牛奶製作高鈣蛋糕，沒想到母親竟天天食用。

親友得知薛明進的蛋糕手藝後，才勸他把存款拿出來開店，他自己也沒料到，開店後，他的千層、高鈣、乳酪蛋糕，就持續火紅，他現在更積極參加公益義賣活動回饋社會。

(中時)