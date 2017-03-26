大甲媽過境 彰化地檢檢察長當轎夫、同志團體接駕
大甲媽遶境進香，昨天不到午夜就通過彰化市民生地下道，一早出發，儘管寒風細雨，不減熱情，彰化地檢署檢察長黃玉垣以信徒身份充當「轎夫」；同志團體也破天荒來接駕，祈求「在媽祖的愛裡不分異同」，大甲媽特別停駕，一路掀起轟動高潮，創下許多新紀錄。
大甲媽今天過境彰化，高潮迭起，不到凌晨過境民生地下道，不同往年，沒有打架、搶轎，在顏清標扶轎、彰化縣300多名警力維護秩序下，今年特別順利，上萬等候信眾歡呼「大甲媽、大甲媽到囉！」創下首度不到12點就通過民生地下道紀錄，晚上駐駕彰化市南瑤宮。
今天清晨寒雨紛飛中起駕，信徒開心「落雨媽名不虛傳」、「媽祖慈悲為大地解渴、降甘霖」沿途接駕、鑽轎腳人龍延綿好幾百公尺。
彰化地檢署檢察長黃玉垣去年7月到任，也首度參與，趁周日休假當一程「轎夫」。從台一線員林北大道口接駕，為媽祖扛轎，護轎人員都感受檢察長的毅力和虔誠。
連來自全台各地的同志及支持同婚的團體也在員林街頭接駕，並準備「彩虹壓轎金」，祈求媽祖保佑同志團體不要再受社會歧視和霸凌，大甲媽也停駕，讓信徒超級感動，感受「媽祖的愛裡不分異同」。
寒風細雨，信徒風雨生信心，10萬人龍愈走愈昂揚，晚間過西螺大橋抵達雲林，駐駕西螺福興宮。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。