大甲媽過境 彰化地檢檢察長當轎夫、同志團體接駕

大甲媽聖駕過境彰化，一再掀起轟動。（吳敏菁攝）

大甲媽聖駕過境彰化，一再掀起轟動。（吳敏菁攝）

大甲媽聖駕過境彰化，寒雨紛飛，信徒熱情不減，爭相鑽轎腳。（吳敏菁攝）

大甲媽聖駕過境彰化，寒雨紛飛，信徒熱情不減，爭相鑽轎腳。（吳敏菁攝）

大甲媽遶境進香，昨天不到午夜就通過彰化市民生地下道，一早出發，儘管寒風細雨，不減熱情，彰化地檢署檢察長黃玉垣以信徒身份充當「轎夫」；同志團體也破天荒來接駕，祈求「在媽祖的愛裡不分異同」，大甲媽特別停駕，一路掀起轟動高潮，創下許多新紀錄。

大甲媽今天過境彰化，高潮迭起，不到凌晨過境民生地下道，不同往年，沒有打架、搶轎，在顏清標扶轎、彰化縣300多名警力維護秩序下，今年特別順利，上萬等候信眾歡呼「大甲媽、大甲媽到囉！」創下首度不到12點就通過民生地下道紀錄，晚上駐駕彰化市南瑤宮。

今天清晨寒雨紛飛中起駕，信徒開心「落雨媽名不虛傳」、「媽祖慈悲為大地解渴、降甘霖」沿途接駕、鑽轎腳人龍延綿好幾百公尺。

彰化地檢署檢察長黃玉垣去年7月到任，也首度參與，趁周日休假當一程「轎夫」。從台一線員林北大道口接駕，為媽祖扛轎，護轎人員都感受檢察長的毅力和虔誠。

連來自全台各地的同志及支持同婚的團體也在員林街頭接駕，並準備「彩虹壓轎金」，祈求媽祖保佑同志團體不要再受社會歧視和霸凌，大甲媽也停駕，讓信徒超級感動，感受「媽祖的愛裡不分異同」。

寒風細雨，信徒風雨生信心，10萬人龍愈走愈昂揚，晚間過西螺大橋抵達雲林，駐駕西螺福興宮。

(中時)