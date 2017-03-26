林鄭月娥當選港特首 朝野黨團反應不一
香港前政務司長林鄭月娥今天當選香港特首，民進黨團表示，林鄭月娥是中國指定人選不代表香港民主；國民黨團表示，尊重選舉結果；時代力量黨團表示，對香港未來憂心。
香港行政長官（特首）選舉結果公布，共1163張有效票，前政務司長林鄭月娥以777票當選。這次角逐特首的共有3名候選人，選前民調最高、獲泛民主派表態支持的前財政司長曾俊華獲365票，前法官胡國興獲21票。
民主進步黨立法院黨團書記長李俊俋下午受訪表示，香港特首選舉是委任選舉的概念，不是香港人民真正的選擇，選舉結果是否符合香港人民的民意有待質疑，民主政治應該以民意為依歸，香港這部分愈來愈退步，短短幾年內，香港民主從亞洲幾個先進國家愈來愈落後，誰該負責應該很清楚。
李俊俋說，林鄭月娥是中國指定人選，不代表香港民主，香港與台灣的關係不希望受到影響，更重要是希望香港符合民主政治，讓香港人可以直接選舉香港代表，才符合民主原則。
中國國民黨立法院黨團首席副書記長林為洲表示，香港特首選舉是間接選舉，不是全體香港人民的普選，期待將來香港可以真正普選，比較少有爭議，林鄭月娥出線會有代表性不足的問題。
他說，尊重中國與香港特別制度下的選舉結果，但期待香港可以真正全民普選，降低內部衝突與爭議。
時代力量立法院黨團總召徐永明表示，選舉結果很清楚林鄭月娥聲望最低但還是當選，明顯就是北京主導，香港的未來讓人很難期待。1060326
(中央社)
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