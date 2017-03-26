詹啟賢：國民黨多重器官衰竭 要從頭來
前中國國民黨副主席詹啟賢今天表示，「國民黨問題只要吃一帖藥就可以好？我輸你啦，沒從頭來，沒辦法，多重器官衰竭啦」，國民黨要整個改變，要找沒包袱的人來做，就是他。
90%3月份青年就業講座下午邀曾任奇美醫院院長、衛生署長的現任國光生技董事長詹啟賢，向參加講座的年輕人分享面試時應具備技巧。
分享結束，意見交流時，有年輕人詢問，外界都認為國民黨在選會「喬」的黨主席，該如何制度化？
詹啟賢表示，「國民黨問題只要吃一帖藥就可以好？我輸你啦，沒從頭來，沒辦法，多重器官衰竭啦」，國民黨要整個改變，思想、行事作風等，整個都要翻轉，要找沒包袱的人來做這件事，「那個人就是我」。
有年輕人說，外界認為6個黨主席參選人都有包袱，詹啟賢說，「亂講，我的包袱在哪？我受過黨的栽培嗎？我是唯一沒受過黨栽培的人」，其他參選人都有。
詹啟賢表示，誰提攜過他、給他職位？「我是唯一沒被國民黨栽培過的人」，一切都靠他自己。
有年輕人接著說，前副總統吳敦義曾提接受故總統蔣經國栽培，詹啟賢馬上表示，「他有人栽培，我沒有」。
此外，談到國民黨中常會因為黨代表選舉黨齡從4個月延長為1年，開了3次會還搞不定。詹啟賢說，裡面牽涉國民黨派系利益鬥爭。1060326
(中央社)
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